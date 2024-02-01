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"Завидуем молча, девушки": Тауекел Мусилим и его жена умилили романтическим танцем (видео)

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Тауекел Мусилим с женой
Тауекел Мусилим с женой. Кадр из видео: instagram.com/mahonti__

Казахстанский актер Тауекел Мусилим и его супруга умилили подписчиков своим романтическим танцем. Фанаты в соцсети заявили, что они с женой созданы друг для друга, передает NUR.KZ.

Романтическое видео появилось в личных аккаунтах супругов. Пара станцевала под снегом. Подписчики заметили, какими влюбленными глазами муж смотрит на свою жену.

А подписчицы заявили, что Махаббат очень быстро пришла в форму после родов. Напомним, Тауекел и Махаббат стали родителями во второй раз в ноябре 2022 года.

"Созданы друг для друга", "Тауекел такой довольный. Будьте счастливы", "Как вы сильно похудели", "Много лет и счастливых дней вам", "Он очень нежен с вами, приятно смотреть", "Завидуем молча, девушки", "Веет счастьем", - написали восхищенные пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2058603-zaviduem-molcha-devushki-tauekel-musilim-i-ego-zhena-umilili-romanticheskim-tantsem-video/

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