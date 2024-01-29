"Это слишком круто": Дильназ Ахмадиева примерила дерзкий образ

43-летняя казахстанская певица Дильназ Ахмадиева ошеломила соцсети новым образом. Артистка продемонстрировала фигуру в стильном облегающем ансамбле, передает NUR.KZ.

Дильназ Ахмадиеву фанаты называют смелой и красивой, исполнительница не боится менять образы и удивлять своих верных поклонников.

Ее фото, размещенное в Instagram, набрало массу "лайков". Дерзкий образ оценили и фолловеры, и представители шоу-бизнеса - Алуа Конарова, Али Окапов, Медет Аманбаев и другие.

"Это слишком круто", "Красавица", "Классно, супер", "Горячо", "Фигура бомбическая", "Уф, корвалола мне, что же Диля делает с сердцем", "Шикарная", "Крутышка", - написали они.

Ранее Дильназ Ахмадиева рассказала о своих двух браках. А недавно певица восхитила подписчиков, появившись в облегающем платье.