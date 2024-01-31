"Нет модели семьи": улетевшего отдыхать с мамой и детьми Тимати обсуждают в Сети (фото)

Российский рэпер Тимати показал подписчикам Instagram фотографии с отдыха на Карибах. 40-летний музыкант улетел туда в компании мамы и детей. Кадры обсудили в Сети, передает NUR.KZ.

Холодную зиму в России Тимати, как и многие его коллеги по цеху, решил на время сменить на солнце и пляж. Российский рэпер с мамой и двумя детьми - Алисой и Ратмиром - улетел отдыхать на Карибские острова. В своем аккаунте Instagram он показал серию снимков с насыщенного отпуска.

"Карибская зима", - подписал публикацию Тимати.

Пользователи Сети тотчас принялись обсуждать фотографии. Мнения подписчиков рэпера явно разделились. Кто-то расхваливал, как прекрасно выглядит мать Тимати, другие потеряли на фото его возлюбленную Валентину Иванову. К слову, в декабре 20-летнюю избранницу артиста заподозрили в беременности.

"А где Валя?", "В 40 лет отдыхать с мамкой и детьми - странно. Нет модели семьи совершенно в голове детей, нормальной", "Как же повезло вашей Маме с такими Чудесными Сыновьями! Подарок Судьбы", "Тимати - вылитый мексиканец", "Когда новая свадьба?", "Мама у Вас конечно супер, очень мне нравится", "Татарский Эскобар", - пишут в комментариях.