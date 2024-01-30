"Не перестаешь меня удивлять": жена Кырана Талапбека похвасталась дорогим подарком от мужа

Супруга известного казахстанского видеографа Кырана Талапбека похвасталась в соцсети дорогим подарком от мужа, который был преподнесен ей ко дню рождения, передает NUR.KZ.

Напомним, летом прошлого года Кыран Талапбек женился во второй раз. Его избранницей стала девушка по имени Гульзада Турлаш. Сразу после свадьбы видеограф подарил супруге новый автомобиль.

Гульзада показала, как любящий муж порадовал ее в день рождения. Он подарил золотое кольцо известного итальянского бренда, производящего роскошные ювелирные украшения.

"Спасибо, любимый. Ты не перестаешь меня удивлять", - написала она, добавив в ленту видео.

"Нравится мне эта девушка, всегда позитивная", "Ой, я думала, что снова машина", "Счастливая жена - счастливая семья", - отреагировали подписчики.

Мы также писали, что Кыран Талапбек показал свой роскошный дом, который обошелся ему в 1,5 млн долларов.