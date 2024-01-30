Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Не перестаешь меня удивлять": жена Кырана Талапбека похвасталась дорогим подарком от мужа

Опубликовано:

Кыран Талапбек с женой
Кыран Талапбек с женой. Фото: instagram.com/gulzada_tl

Супруга известного казахстанского видеографа Кырана Талапбека похвасталась в соцсети дорогим подарком от мужа, который был преподнесен ей ко дню рождения, передает NUR.KZ.

Напомним, летом прошлого года Кыран Талапбек женился во второй раз. Его избранницей стала девушка по имени Гульзада Турлаш. Сразу после свадьбы видеограф подарил супруге новый автомобиль.

Гульзада показала, как любящий муж порадовал ее в день рождения. Он подарил золотое кольцо известного итальянского бренда, производящего роскошные ювелирные украшения.

"Спасибо, любимый. Ты не перестаешь меня удивлять", - написала она, добавив в ленту видео.

"Нравится мне эта девушка, всегда позитивная", "Ой, я думала, что снова машина", "Счастливая жена - счастливая семья", - отреагировали подписчики.

Мы также писали, что Кыран Талапбек показал свой роскошный дом, который обошелся ему в 1,5 млн долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2058220-ne-perestaesh-menya-udivlyat-zhena-kyrana-talapbeka-pohvastalas-dorogim-podarkom-ot-muzha/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.