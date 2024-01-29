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"Ты у меня самая лучшая": мама Кентала похвалила свою келин

Опубликовано:

Кентал с женой Миланой
Кентал с женой Миланой. Фото: instagram.com/milana_kenzh

Супруга казахстанского певца Талгата Кенжебулатова, известного на сцене как Кентал, показала в Instagram переписку со своей ене - женщина отметила, что у нее самая лучшая келин, передает NUR.KZ.

Напомним, прошлой весной Кентал и его супруга стали родителями во второй раз. У пары родился второй сын. Милана, на аккаунт которой подписано свыше 23 тысяч человек, поделилась в сторис размышлениями.

В публикации отмечено, что мамы, сидящие в декрете и занимающиеся домашним хозяйством, нуждаются в общении, а также в том, чтобы их труд был замечен и не обесценивался.

Милана показала, как ее свекровь отреагировала на публикацию.

"Я с тобой, жаным. Скажи, я приду, посижу (с детьми - прим. ред.). Сходи с девчонками. Ты у нас умница-красавица. Ты у меня самая лучшая", - заключила мама артиста.

"И вы у меня самая лучшая", - ответила ей келин.

Сторис Миланы Кенжебулатовой
Сторис Миланы Кенжебулатовой. Скрин: instagram.com/milana_kenzh

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2058083-ty-u-menya-samaya-luchshaya-mama-kentala-pohvalila-svoyu-kelin/

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