"Ты у меня самая лучшая": мама Кентала похвалила свою келин

Супруга казахстанского певца Талгата Кенжебулатова, известного на сцене как Кентал, показала в Instagram переписку со своей ене - женщина отметила, что у нее самая лучшая келин, передает NUR.KZ.

Напомним, прошлой весной Кентал и его супруга стали родителями во второй раз. У пары родился второй сын. Милана, на аккаунт которой подписано свыше 23 тысяч человек, поделилась в сторис размышлениями.

В публикации отмечено, что мамы, сидящие в декрете и занимающиеся домашним хозяйством, нуждаются в общении, а также в том, чтобы их труд был замечен и не обесценивался.

Милана показала, как ее свекровь отреагировала на публикацию.

"Я с тобой, жаным. Скажи, я приду, посижу (с детьми - прим. ред.). Сходи с девчонками. Ты у нас умница-красавица. Ты у меня самая лучшая", - заключила мама артиста.

"И вы у меня самая лучшая", - ответила ей келин.