Али Окапов рассказал, о чем подумал во время землетрясения в Алматы

Известный казахстанский певец Али Окапов поделился с подписчиками в соцсети мыслями, которые посетили его во время сильного землетрясения в Алматы в начале этой недели, передает NUR.KZ.

Пост певец опубликовал на своей странице в Instagram.

"Сидел я как-то на балконе ночью, строил планы, обдумывал решения, грузился по поводу перспектив и рисков, и тут просто началось землетрясение. И жить стало резко проще", – заявил Али Окапов.

В комментариях пользователи поддержали артиста, отметив, что главнее всех проблем – жизнь.

"Да, самое главное – быть в безопасности", "Вы правы, спасибо", "Правильные слова", "Как Вы правы, как ничтожны наши планы", – написали комментаторы.

Напомним, 23 января после полуночи в Алматы почувствовали землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. По ощутимости – в 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

С того момента сейсмологи регулярно фиксируют афтершоки. В последний раз о толчках, ощущавшихся в Алматы, сообщалось вчера днем.