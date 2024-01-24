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Оксана Самойлова с дочерью пересняли популярный тренд с готовкой и насмешили Сеть (видео)

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Оксана Самойлова
Оксана Самойлова. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова представила свою версию популярного тренда: она решила научить дочь готовить, но 9-летняя Лея опрокинула на себя муку, чем насмешила подписчиков, передает NUR.KZ.

Супруга российского рэпера Джигана Оксана Самойлова показала 15-миллионной аудитории забавное видео - модель решила научить свою 9-летнюю дочь Лею раскатывать тесто.

У девочки не сразу получалось, потому что она не использовала муку. После того, как многодетная мама ей на это указала, Лея попробовала сама - и опрокинула доску для раскатки теста на себя. В итоге дочь Самойловой и Джигана оказалась в муке.

"Когда сказала, что умеешь готовить", - со смешком подписала публикацию Оксана.

Подписчики Самойловой гадали, насколько видео реальное или постановочное, однако абсолютному большинству ролик понравился - комментарии заполнены смеющимися смайликами.

"Мечтаю увидеть мужа Леи! Держись, чувак", "Видно, конечно, что постановка, но все равно прикольно", "Тупо я и мои попытки приготовить ужин. Наташа, 36 годиков", "Все мы немного Лея в начале семейной жизни", "Это я и мое умение готовить", "Сто раз пересмотрела", - пишут в комментариях под публикацией.

Джиган и Оксана Самойлова воспитывают четвертых детей. Пара в браке больше 11 лет - в годовщину свадьбы, прошедшую в декабре, российская модель порефлексировала на тему их супружеской жизни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2057305-oksana-samoylova-s-docheryu-peresnyali-populyarnyy-trend-s-gotovkoy-i-nasmeshili-set-video/

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