Лидия Федосеева-Шукшина отреагировала на новость о седьмом браке Бари Алибасова

85-летняя Лидия Федосеева-Шукшина отреагировала на новость о женитьбе экс-супруга - продюсера и основателя группы "На-На" Бари Алибасова, передает NUR.KZ со ссылкой на NEWS.ru.

76-летний Бари Алибасов рассказал в программе "Хватит слухов!" о том, что официально женился в седьмой раз. Его избранницей стала личная помощница Елена.

По словам Алибасова, он знает Елену уже два года, а познакомился с ней в Донецке, когда поехал туда на гастроли с группой.

"Никакого праздника не было, просто расписались, и все. Даже в ресторан не ходили. Женился, да и женился. Никакого шума не было, было желание спрятаться", - рассказал он.

Бари поведал, что с супругой, которая окружила его любовью и заботой, живет тихо и радуется ее кулинарным способностям.

"Я теперь ем регулярно. Если раньше ел один раз в день, то теперь делаю это четыре раза", - признался он.

В беседе с NEWS.ru экс-супруга Алибасова, актриса Лидия Федосеева-Шукшина, отметила, что даже думать не хочет об этом.

"Ничего не хочу про это слышать, думать, понимать", - заявила она.

Напомним, Федосеева-Шукшина и Алибасов сочетались браком в ноябре 2018 года, а в 2020 году решили развестись.