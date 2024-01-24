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Лидия Федосеева-Шукшина отреагировала на новость о седьмом браке Бари Алибасова

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Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов едут в поезде
Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов. Фото: instagram.com/alibasov_nana

85-летняя Лидия Федосеева-Шукшина отреагировала на новость о женитьбе экс-супруга - продюсера и основателя группы "На-На" Бари Алибасова, передает NUR.KZ со ссылкой на NEWS.ru.

76-летний Бари Алибасов рассказал в программе "Хватит слухов!" о том, что официально женился в седьмой раз. Его избранницей стала личная помощница Елена.

По словам Алибасова, он знает Елену уже два года, а познакомился с ней в Донецке, когда поехал туда на гастроли с группой.

"Никакого праздника не было, просто расписались, и все. Даже в ресторан не ходили. Женился, да и женился. Никакого шума не было, было желание спрятаться", - рассказал он.

Бари поведал, что с супругой, которая окружила его любовью и заботой, живет тихо и радуется ее кулинарным способностям.

"Я теперь ем регулярно. Если раньше ел один раз в день, то теперь делаю это четыре раза", - признался он.

В беседе с NEWS.ru экс-супруга Алибасова, актриса Лидия Федосеева-Шукшина, отметила, что даже думать не хочет об этом.

"Ничего не хочу про это слышать, думать, понимать", - заявила она.

Напомним, Федосеева-Шукшина и Алибасов сочетались браком в ноябре 2018 года, а в 2020 году решили развестись.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2057215-lidiya-fedoseeva-shukshina-otreagirovala-na-novost-o-sedmom-brake-bari-alibasova/

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