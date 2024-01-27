"Я не идеальна": Селена Гомес показала, как изменилась ее фигура с годами

Певица и актриса Селена Гомес сравнила свою фигуру сейчас с той, что была много лет назад. Девушка отметила, что не идеальна, но гордится быть собой, передает NUR.KZ со ссылкой на соцсети актрисы.

Американская актриса и певица Селена Гомес опубликовала в Stories в Instagram фотографии в бикини, где сравнила свою фигуру сейчас и такой, какой она была много лет назад. Девушка призналась, что гордится быть просто собой.

"Сегодня я поняла, что никогда больше не буду выглядеть снова так (как на первом фото – прим. ред.). Я не идеальна, но горжусь тем, кто я есть. Иногда забываю, что быть собой – это нормально", – подписала актриса снимки.

Селена Гомес. Скриншот: instagram.com/selenagomez

В прошлом году Гомес опубликовала свое детское фото и призвала каждую женщину в мире быть нежнее к себе.

На сайте IMDb говорится, что Селена Мари Гомес родилась 22 июля 1992 года в Техасе, США, в семье Мэнди Тифи и Рикардо Гомеса. У матери – итальянские корни.

Актерством девушка занимается с юных лет. Прославилась благодаря роли Алекс Руссо в подростковом сериале "Волшебники из Вейверли Плэйс" (2007 год). В 2009 году Гомес выпустила свой первый альбом со своей группой под названием "Selena Gomez & the Scene".