Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Я не идеальна": Селена Гомес показала, как изменилась ее фигура с годами

Опубликовано:

Селена Гомес
Селена Гомес. Скриншот: instagram.com/selenagomez

Певица и актриса Селена Гомес сравнила свою фигуру сейчас с той, что была много лет назад. Девушка отметила, что не идеальна, но гордится быть собой, передает NUR.KZ со ссылкой на соцсети актрисы.

Американская актриса и певица Селена Гомес опубликовала в Stories в Instagram фотографии в бикини, где сравнила свою фигуру сейчас и такой, какой она была много лет назад. Девушка призналась, что гордится быть просто собой.

"Сегодня я поняла, что никогда больше не буду выглядеть снова так (как на первом фото – прим. ред.). Я не идеальна, но горжусь тем, кто я есть. Иногда забываю, что быть собой – это нормально", – подписала актриса снимки.

Селена Гомес
Селена Гомес. Скриншот: instagram.com/selenagomez

В прошлом году Гомес опубликовала свое детское фото и призвала каждую женщину в мире быть нежнее к себе.

На сайте IMDb говорится, что Селена Мари Гомес родилась 22 июля 1992 года в Техасе, США, в семье Мэнди Тифи и Рикардо Гомеса. У матери – итальянские корни.

Актерством девушка занимается с юных лет. Прославилась благодаря роли Алекс Руссо в подростковом сериале "Волшебники из Вейверли Плэйс" (2007 год). В 2009 году Гомес выпустила свой первый альбом со своей группой под названием "Selena Gomez & the Scene".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2057183-ya-ne-idealna-selena-gomes-pokazala-kak-izmenilas-ee-figura-s-godami/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.