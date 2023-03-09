"Продолжай сиять": показавшая детское фото Селена Гомес умилила поклонников

Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez

Известная американская певица и актриса Селена Гомес показала свое детское фото в Instagram. Она заявила, что каждая женщина заслуживает самого лучшего в жизни, передает NUR.KZ.

Селена опубликовала фото и сопроводила его трогательным постом. Публикация появилась на ее страничке в соцсети 8 марта.

"Дорогая юная я, не бойся просить о помощи. Сегодня Международный женский день, я хочу, чтобы каждая из нас была нежнее к себе. Напишите письма самим себе и прикрепите на зеркало, чтобы помнить, что вы заслуживаете целый мир. Люблю вас", - отметила знаменитость.

"Боже, какая ты красивая, Селена. Ты заслуживаешь любви", "Прекрасная напоминание о прошлом", "Ты яркий свет для многих женщин, продолжай сиять", "Спасибо, королева. Мне это было нужно", "Принцесса", - отреагировали фолловеры.

Мы писали также, что Селена Гомес показала фото, которая раньше считала слишком откровенным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2012209-prodolzhay-siyat-pokazavshaya-detskoe-foto-selena-gomes-umilila-poklonnikov/