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30 лет независимости Казахстана

Вышедшая замуж Гульназ Жоланова рассказала о ближайших планах

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Актриса Гульназ Жоланова
Актриса Гульназ Жоланова: Instagram.com/zholanova_gulnaz

Казахстанская актриса Гульназ Жоланова рассказала своим подписчикам в соцсети о планах на текущий год. Она также поведала, как проходит ее семейных отдых в Таиланде, передает NUR.KZ.

Ранее Гульназ Жоланова призналась, почему не рассказывает о муже. Актриса заявила, что счастлива, сейчас они с супругом отдыхают на острове Пхукет.

"Таиланд мне всегда нравился, тут комфортно. Я впервые на Пхукете. Район Банг Тао. Он совсем другой - чистый, тихий, европейский. В этот раз у нас семейный, размеренный отдых.

Маршрут почти один каждый день: пляж, супермаркет, вилла. Ходим в разные бич клабы, так тоже нравится", - рассказала она.

Сторис Гульназ Жолановой
Сторис Гульназ Жолановой. Скрин: instagram.com/zholanova_gulnaz

У звезды фильма "Тараз" спросили о планах на наступивший год.

"Планировать на год точно не получается теперь. Есть планы на месяцы - февраль и март, дальше будет видно", - отметила она.

Актриса намерена заняться новыми проектами, восстановить спортивный режим, начать больше читать и взяться за ведение блога.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2056376-vyshedshaya-zamuzh-gulnaz-zholanova-rasskazala-o-blizhayshih-planah/

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