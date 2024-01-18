Улетевшие на Мальдивы Тодоренко и Топалов рассказали о семейной традиции

Регина Тодоренко рассказала о семейной традиции, которой они с супругом, певцом Владом Топаловым, придерживаются каждый месяц. Пара с детьми находится на отдыхе на Мальдивах, передает NUR.KZ.

Телеведущая Регина Тодоренко и экс-солист дуэта "Smash!!" Влад Топалов наслаждаются отдыхом на Мальдивах. Пара с детьми там впервые - Регина рассказывала, что эта поездка была ее давней мечтой.

"Влад все время в работе! А мне так хотелось вместе вырваться на край земли, чтоб только мы рядышком на белоснежном песочке, на диком пляже, с вкусной едой, красивой уютной виллой….", - писала Тодоренко.

Кроме пляжа с белоснежным песком и теплым океаном, у знаменитой пары есть еще один повод для радости - курортная обстановка позволяет им претворять в жизнь семейную традицию.

"У нас с мужем есть традиция - выбираться раз в месяц в гостиницу на завтрак, потому что мы обожаем буфет, изобилие блюд и быть вдвоем", - говорит Регина.

Телеведущая опубликовала фотографии с детьми и мужем за обеденным столом.

Недавно Регина Тодоренко и Влад Топалов умилили соцсети совместной фотосессией с детьми. Подписчики активно обсуждали, на кого похожи сыновья звездной пары.