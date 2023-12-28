"Старший - мама, младший - папа": Топалов и Тодоренко умилили фотосессией с детьми

Влад Топалов и Регина Тодоренко показали семейную фотосессию в Instagram. Пользователей Сети умилили теплые и уютные кадры знаменитой семьи с детьми, передает NUR.KZ.

Бывший солист знаменитого российского дуэта "Smash!!" Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко поделились с аудиторией теплыми семейными снимками. На фотосессию знаменитая пара взяла с собой двоих детей - 5-летнего Михаила и годовалого Мирослава.

Семейство нарядилось в аутфиты, которые чем-то напоминают знаменитый лук Стива Джобса - черные водолазки и синие джинсы. На самого маленького члена семьи вместо водолазки одели жилетку в тон.

Тодоренко снабдила публикацию хэштегом "Семья ТТ" (Топаловы-Тодоренко - прим. ред.).

"Вы семья с другой планеты! Не перестаю восхищаться вами и вашими отношениями", "Старший - мама, младший - папа", "Счастья вам и еще двоих дочек", - пишут в комментариях под публикацией восторженные поклонники.

Недавно Регина Тодоренко откровенно рассказала о похудении.