Байзакова рассказала, почему разрешает 5-летнему сыну пользоваться смартфоном

Айжан Байзакова поделилась мнением об использовании гаджетов маленькими детьми. Блогерша разрешает 5-летнему сыну пользоваться смартфоном - она ответила, почему и при каких условиях, передает NUR.KZ.

Байзакова с семьей сейчас находится на отдыхе в Таиланде. В опубликованных сторис можно неоднократно заметить старшего сына популярной блогерши - Алана - со смартфоном в руках.

Одна из подписчиц задала Айжан вопрос - сколько по времени ее ребенок пользуется телефоном. Байзакова считает - сейчас другое время, поэтому лишать ребенка телефона в современном мире «немного странно».

«Во-первых, мы сами всегда в телефонах 24/7, а мы есть пример для ребенка. Не хочешь, чтобы сидел он? Убери тогда и свой телефон и займи его чем-то полезным. Не получается? Ну и все тогда», - написала Байзакова.

На примере своего сына Айжан добавила, что в интернете есть много полезной информации, благодаря которой ребенок узнает новое и остается в тренде.

«Ему есть о чем пообщаться с другими детьми, и узнает он это с ютуба. Во-вторых, я делаю так: покушал? Можешь сидеть в телефоне. Поплавал в бассейне два часа? Можешь сидеть в телефоне. Я мягко с ним договариваюсь», - поделилась инста-дива.

Вселенная, кометы, ракеты, опасные цунами - эти и другие темы раскрылись для 5-летнего Алана благодаря интернету, рассказывает Айжан Байзакова.

«Что в этом плохого? Ничего. Просто договоритесь с ребенком, что ему можно смотреть, а что нежелательно», - заключила автор инста-блога.