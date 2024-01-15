"Можете поздравить": Фариза Тореали похвасталась новым люксовым авто (фото)

Автор популярного казахстанского блога Фариза Тореали показала подписчикам Instagram новое приобретение - девушка стала обладательницей нового автомобиля класса "люкс", передает NUR.KZ.

Младшая сестра Торегали Тореали похвасталась подписчикам новым приобретением - Фариза Тореали теперь будет ездить на люксовом автомобиле. На номере машины красуется символичная буквенная серия FAR - первые три буквы имени блогерши.

"Привет, девочки! Можете поздравить", - обратилась к подписчицам Тореали, стоя возле новенького авто.

Фариза Тореали позирует у нового автомобиля. Скрин: instagram.com/farizatoreali

"Иметь красивую машину и гордо ездить с красивыми номерами - это не то, что меня интересует или привлекает. У меня даже не было мыслей вроде "вот было бы и у меня так". С детства у меня другие ценности", - добавила Фариза.

Подводя итоги 2023 года, мы писали о самых крупных приобретениях знаменитостей. В список попала и Тореали, которая с супругом приобрела роскошную квартиру в столице.