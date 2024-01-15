"Можете поздравить": Фариза Тореали похвасталась новым люксовым авто (фото)
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Автор популярного казахстанского блога Фариза Тореали показала подписчикам Instagram новое приобретение - девушка стала обладательницей нового автомобиля класса "люкс", передает NUR.KZ.
Младшая сестра Торегали Тореали похвасталась подписчикам новым приобретением - Фариза Тореали теперь будет ездить на люксовом автомобиле. На номере машины красуется символичная буквенная серия FAR - первые три буквы имени блогерши.
"Привет, девочки! Можете поздравить", - обратилась к подписчицам Тореали, стоя возле новенького авто.
"Иметь красивую машину и гордо ездить с красивыми номерами - это не то, что меня интересует или привлекает. У меня даже не было мыслей вроде "вот было бы и у меня так". С детства у меня другие ценности", - добавила Фариза.
Подводя итоги 2023 года, мы писали о самых крупных приобретениях знаменитостей. В список попала и Тореали, которая с супругом приобрела роскошную квартиру в столице.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2055591-mozhete-pozdravit-fariza-toreali-pohvastalas-novym-lyuksovym-avto-foto/