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Беременна? Фанаты Клавы Коки обсуждают ее "округлившийся" живот

Опубликовано:

Клава Кока
Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca

Клава Кока показала свежие фото с отдыха в Южно-Африканской Республике. На некоторых снимках певица позировала в открытых нарядах - поклонники заподозрили, что она беременна, передает NUR.KZ.

Клава Кока отдыхает с бойфрендом Александром Повериным в Кейптауне, столице ЮАР. На свежих фотографиях исполнительница хита "Покинула чат" показала новую прическу - они с молодым человеком заплели волосы в брейды.

"Закосили друг под друга и закосичились. Брейды: да/нет?" - спросила подписчиков Клава.

Поклонники, однако, смотрели вовсе не на голову певицы - их внимание привлек ее животик. В комментариях под публикацией началось бурное обсуждение возможного "интересного" положения Клавы.

"Похоже, реально беременная", "Что я тут вижу, а живот-то округляется", "Как будто беременная", "Поела хорошо, причем тут беременность", "То, что она не пытается встать в максимально неестественную позу, не является показателем беременности", - пишут подписчики.

Сама Клава Кока слухи пока никак не комментировала.

Певица встречается с Александром Повериным - пара познакомилась в ходе реалити-шоу. Фотографии молодых людей недавно обсуждали в Сети - тогда поклонники отметили, что парень звезды "выглядит как альфонс".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2055512-beremenna-fanaty-klavy-koki-obsuzhdayut-ee-okruglivshiysya-zhivot/

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