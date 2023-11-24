"Почему он выглядит как альфонс?": новые фото Клавы Коки с бойфрендом обсуждают в Сети

Клава Кока опубликовала серию фото с молодым человеком в своем Instagram. Пользователи Сети разделились на два лагеря - одни называют пару "красивой", другие считают парня альфонсом, передает NUR.KZ.

Исполнительница хита "Покинула чат" поделилась с миром фотографиями с возлюбленным. "Моменты счастья", - подписала публикацию Клава.

Своего бойфренда, Александра Поверина, Клава встретила на реалити-шоу. Пара вместе уже несколько месяцев, но некоторые поклонники до сих пор сомневаются в искренности чувств молодого человека к известной певице.

"Почему он выглядит как альфонс?", "Я одна не верю в это?", "Видно, что Клава любит, а мачо позволяет, жалко, хорошая девушка, но итог простите очевиден", "Клаве верю, но Поверину - нет. Не вижу искренности", - пишут в комментариях под публикацией.

В начале ноября Кока и Поверин слетали на Мальдивы. Ранее певица восхитила Сети снимками на теннисном корте.