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"Почему он выглядит как альфонс?": новые фото Клавы Коки с бойфрендом обсуждают в Сети

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Клава Кока и Александр Поверин
Клава Кока и Александр Поверин. Фото: instagram.com/alexander.poverin

Клава Кока опубликовала серию фото с молодым человеком в своем Instagram. Пользователи Сети разделились на два лагеря - одни называют пару "красивой", другие считают парня альфонсом, передает NUR.KZ.

Исполнительница хита "Покинула чат" поделилась с миром фотографиями с возлюбленным. "Моменты счастья", - подписала публикацию Клава.

Своего бойфренда, Александра Поверина, Клава встретила на реалити-шоу. Пара вместе уже несколько месяцев, но некоторые поклонники до сих пор сомневаются в искренности чувств молодого человека к известной певице.

"Почему он выглядит как альфонс?", "Я одна не верю в это?", "Видно, что Клава любит, а мачо позволяет, жалко, хорошая девушка, но итог простите очевиден", "Клаве верю, но Поверину - нет. Не вижу искренности", - пишут в комментариях под публикацией.

В начале ноября Кока и Поверин слетали на Мальдивы. Ранее певица восхитила Сети снимками на теннисном корте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2047427-pochemu-on-vyglyadit-kak-alfons-novye-foto-klavy-koki-s-boyfrendom-obsuzhdayut-v-seti/

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