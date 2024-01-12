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"Сижу на шее мужа": ожидающая второго малыша Джуринская призналась, что впервые не работает

Опубликовано:

Актриса и певица Жания Джуринская
Актриса и певица Жания Джуринская: instagram.com / djurinskaya

Казахстанская актриса Жания Джуринская, ожидающая второго малыша, ответила на вопросы подписчиков в соцсети. Она рассказала, что сейчас отстранилась от работы, передает NUR.KZ.

В октябре прошлого года Жания Джуринская сообщила о второй беременности.

Она отметила, что в ее жизни было много негативных событий, что заставило ее переживать.

"Я сильно нервничала, после взяла себя в руки и все расставила по местам. На самом деле, эти события никогда бы и не закончились, пока я не решила выйти из этой матрицы", - рассказала она.

Сторис Жании Джуринской
Сторис Жании Джуринской. Скрин: instagram.com/djurinskaya

Жания, которая не могла сидеть без дела, в этот раз решила полностью посвятить себя семье.

"У меня сейчас интересный опыт назревает: я впервые не работаю! Я в декрете и мне интересно побыть на шее у мужа. Хочу посмотреть, каково это", - заявила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2055258-sizhu-na-shee-muzha-ozhidayuschaya-vtorogo-malysha-dzhurinskaya-priznalas-chto-vpervye-ne-rabotaet/

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