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"Высокомерно ощущал, что лучше них понимаю, как им жить": Юсупов об отношениях с родителями

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Арман Юсупов
Арман Юсупов. Фото: instagram.com/yussupov21

Популярный казахстанский блогер Арман Юсупов откровенно рассказал о динамике своих отношений с родителями. 27-летний отец троих детей признается - не всегда все было гладко, передает NUR.KZ.

Арман Юсупов прошел разные стадии отношений с родителями. Теперь, когда блогер сам является отцом троих детей, он смотрит на маму с папой по-другому.

Началось все довольно стандартно: родитель говорит - ребенок исполняет. Однако как только Юсупов женился, стал отцом и начал зарабатывать, динамика резко изменилась, причем не в самую лучшую сторону, признается Арман.

"Когда сам стал отцом, стал зарабатывать, тогда наши отношения выросли до равноценных, с щепоткой советов.

С появлением второго ребенка и кратным увеличением заработка наши отношения изменились. Я высокомерно ощущал, что я лучше них понимаю, как им жить, и впихивал свое мнение везде", - делится Юсупов.

По словам популярного блогера, прозрение к нему пришло после рождения третьего сына Дамира в конце прошлого года.

"С появлением третьего ребенка я стал осознавать, что у моих родителей жизненный опыт сильно больше моего, и я стал прислушиваться к их советам.

По ощущениям, сейчас самый гармоничный этап отношений, когда они строятся на взаимоуважении", - отметил молодой человек.

Напоследок Арман Юсупов призвал подписчиков общаться чаще со своими родителями, если они живы.

Instagram-истории Армана Юсупова
Instagram-истории Армана Юсупова. Скрин: instagram.com/yussupov21

Приняв участие в партнерских родах своей супруги Карины Оксукпаевой, Арман Юсупов посоветовал их всем мужчинам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2055257-vysokomerno-oschuschal-chto-luchshe-nih-ponimayu-kak-im-zhit-yusupov-ob-otnosheniyah-s-roditelyami/

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