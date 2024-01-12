"Высокомерно ощущал, что лучше них понимаю, как им жить": Юсупов об отношениях с родителями

Популярный казахстанский блогер Арман Юсупов откровенно рассказал о динамике своих отношений с родителями. 27-летний отец троих детей признается - не всегда все было гладко, передает NUR.KZ.

Арман Юсупов прошел разные стадии отношений с родителями. Теперь, когда блогер сам является отцом троих детей, он смотрит на маму с папой по-другому.

Началось все довольно стандартно: родитель говорит - ребенок исполняет. Однако как только Юсупов женился, стал отцом и начал зарабатывать, динамика резко изменилась, причем не в самую лучшую сторону, признается Арман.

"Когда сам стал отцом, стал зарабатывать, тогда наши отношения выросли до равноценных, с щепоткой советов.

С появлением второго ребенка и кратным увеличением заработка наши отношения изменились. Я высокомерно ощущал, что я лучше них понимаю, как им жить, и впихивал свое мнение везде", - делится Юсупов.

По словам популярного блогера, прозрение к нему пришло после рождения третьего сына Дамира в конце прошлого года.

"С появлением третьего ребенка я стал осознавать, что у моих родителей жизненный опыт сильно больше моего, и я стал прислушиваться к их советам.

По ощущениям, сейчас самый гармоничный этап отношений, когда они строятся на взаимоуважении", - отметил молодой человек.

Напоследок Арман Юсупов призвал подписчиков общаться чаще со своими родителями, если они живы.

Instagram-истории Армана Юсупова. Скрин: instagram.com/yussupov21

Приняв участие в партнерских родах своей супруги Карины Оксукпаевой, Арман Юсупов посоветовал их всем мужчинам.