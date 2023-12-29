Бота Нурсеитова рассказала, в какой стране встретит Новый год (фото)
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Казахстанская блогерша Бота Нурсеитова улетела встречать Новый год во Вьетнам. Инста-дива забрала с собой родителей и детей - фотографии она показала подписчикам Сети, передает NUR.KZ.
Бота Нурсеитова решила встретить наступающий 2024 год в теплых краях. Блогерша взяла с собой детей и родителей и улетела отдыхать во Вьетнам.
"В этом году с родителями решили встретить Новый год в экзотической для нас стране - во Вьетнаме", - написала Нурсеитова, пообещав в течение всей поездки делиться с подписчиками самыми интересными фотографиями и видео в историях Instagram.
Блогерша признается - боялась, что атмосфера новогодних праздников в теплой стране ощущаться не будет, но была приятно удивлена.
"Когда решили уехать всей семьей, думала, как так? Новый год без снега? Да и вообще, как он будет чувствоваться в жарких странах? Оказывается, ошиблась. Тут везде так украшено", - рассказывает довольная Бота.
Недавно Нурсеитова примерила казахский национальный наряд, чем восхитила Казнет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2053275-bota-nurseitova-rasskazala-v-kakoy-strane-vstretit-novyy-god-foto/