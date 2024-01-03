"Кто мама, кто дочь?": семейное видео Асель Аскар умилило Казнет

Асель Аскар показала свою маму в новом видео в Instagram. Кадры умилили Казнет - многие подписчики отметили, как хорошо выглядит мама телеведущей, передает NUR.KZ.

32-летняя актриса и телеведущая опубликовала ролик, который изрядно позабавил подписчиков. На видео Асель Аскар шутливо "ревнует" маму, которая, по мнению инста-дивы, среагировала на новогодний подарок от помощницы более эмоционально, чем на подарок собственной дочери.

"Мама, тебе подарок Аружан больше понравился? Я приревновала", - говорит на видео Асель.

Мать с дочерью очень много смеялись и обнимались, чем умилили пользователей Сети. Они также отметили, как молодо выглядит мама Асель Аскар.

"Кто мама, кто дочь - не разберешь", "Мамочка самая счастливая! Какая прекрасная доча", "Жаным такая! Красотки. Аселя, какая Вы ерке", "Какая мамочка красивая", "Какие классные отношения! Как подружки", "Такое приятное впечатление. Прекрасная семья", - пишут подписчики телеведущей.

Подводя итоги 2023 года, мы рассказывали о самых громких скандалах - в список попала и Асель Аскар. В августе прошлого года телеведущая заявила, что ее избили в фитнес-клубе.