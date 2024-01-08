23-летняя звезда "Русалочки" впервые стала мамой

23-летняя звезда фильма "Русалочка" Холли Бейли впервые стала мамой. Об этом она сообщила в своем официальном Instagram-аккаунте, поделившись трогательным фото, передает NUR.KZ.

Отметим, что о беременности Холли фанаты давно догадывались, однако актриса умело скрывала свое "интересное" положение. Никак не комментировал это и ее бойфренд - репер DDG.

Звезда "Русалочки" выложила первое фото с малышом. Она отметила, что малыш появился за несколько дней до наступления 2024 года.

"Самое лучшее, что 2023 год мог сделать для меня, это подарить мне моего сына. Добро пожаловать в мир, мой Хейло. Мир отчаянно хочет узнать тебя", - написала счастливая мама.

"Добро пожаловать на Землю, Хэйло. Мы ждали тебя. Поздравляю, мама!", "Какое счастье! С ребенком жизнь становится еще прекрасней", "Поздравляю!!! Какая радость и благословение", "Ты сделала это, девочка!" - отметили подписчики, в числе которых и ее звездные коллеги.