Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

23-летняя звезда "Русалочки" впервые стала мамой

Опубликовано:

Холли Бейли
Холли Бейли. Фото: instagram.com/hallebailey

23-летняя звезда фильма "Русалочка" Холли Бейли впервые стала мамой. Об этом она сообщила в своем официальном Instagram-аккаунте, поделившись трогательным фото, передает NUR.KZ.

Отметим, что о беременности Холли фанаты давно догадывались, однако актриса умело скрывала свое "интересное" положение. Никак не комментировал это и ее бойфренд - репер DDG.

Звезда "Русалочки" выложила первое фото с малышом. Она отметила, что малыш появился за несколько дней до наступления 2024 года.

"Самое лучшее, что 2023 год мог сделать для меня, это подарить мне моего сына. Добро пожаловать в мир, мой Хейло. Мир отчаянно хочет узнать тебя", - написала счастливая мама.

"Добро пожаловать на Землю, Хэйло. Мы ждали тебя. Поздравляю, мама!", "Какое счастье! С ребенком жизнь становится еще прекрасней", "Поздравляю!!! Какая радость и благословение", "Ты сделала это, девочка!" - отметили подписчики, в числе которых и ее звездные коллеги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2054335-23-letnyaya-zvezda-rusalochki-vpervye-stala-mamoy-foto/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.