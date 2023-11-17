"Так хорошо это скрываешь": фото заподозренной в беременности Холли Бейли обсудили в Сети

23-летняя американская актриса и певица Холли Бейли, сыгравшая Русалочку, похвасталась стройными ногами в модном аутфите. Фото она разместила в Instagram, передает NUR.KZ.

На фото девушка демонстрирует стройные ноги в черных капроновых колготках. Актриса запечатлелась в черном худи оверсайз, под которым видна полосатая рубашка.

Холли дополнила образ объемными серьгами, а на одном из фото в карусели на ней можно увидеть черные солнцезащитные очки. Девушка также похвасталась роскошными длинными волосами.

Отметим, что издание The Shade Room пишет, что американская певица и актриса Холли Бейли беременна от своего бойфренда рэпера DDG. Папарации подловили пару во время прогулки по Санта-Монике и сделали фото.

Фанаты отметили, что если девушка и правда беременна, то ей хорошо удается скрыть свое "интересное положение".

"Мне нравится все в этом луке", "Если она беременна, то переносит это очень хорошо", "Декабрь или январь?", "Как вы это делаете?", "Ты так хорошо это скрываешь", "Мы просто хотим знать, можно ли отправлять подарки на детский праздник?" - отметили комментаторы.