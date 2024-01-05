В честь дня рождения младшего брата Димаш показал его выступление (видео)

Младший брат Димаша Кудайбергена - Абильмансур - празднует свой день рождения. В честь этого народный артист Казахстана показал в Instagram выступление именинника, передает NUR.KZ.

Абильмансуру Кудайбергену исполнилось 17 лет. Знаменитый старший брат трогательно поздравил его с днем рождения в соцсети.

"Пусть твое творчество идет в гору! Мансуртай, желаю тебе больших творческих успехов и простого человеческого счастья. Проявляй уважение и к старшим, и к младшим, и к народу. Все остальные пожелания я сказал тебе по телефону", - написал Димаш Кудайберген.

Именинник, как и его брат, тоже талантливый музыкант - в честь дня рождения Димаш решил показать своей 4-миллионной аудитории выступление Абильмансура на электрогитаре.

К поздравлениям в комментариях присоединились сотни поклонников Димаша.

В декабре исполнивший кюй "Адай" Димаш Кудайберген сорвал овации на концерте в Гонконге. Министр культуры и информации РК Аида Балаева назвала знаменитого на весь мир казахстанского музыканта ориентиром для молодежи.