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В честь дня рождения младшего брата Димаш показал его выступление (видео)

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Димаш Кудайберген
Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Младший брат Димаша Кудайбергена - Абильмансур - празднует свой день рождения. В честь этого народный артист Казахстана показал в Instagram выступление именинника, передает NUR.KZ.

Абильмансуру Кудайбергену исполнилось 17 лет. Знаменитый старший брат трогательно поздравил его с днем рождения в соцсети.

"Пусть твое творчество идет в гору! Мансуртай, желаю тебе больших творческих успехов и простого человеческого счастья. Проявляй уважение и к старшим, и к младшим, и к народу. Все остальные пожелания я сказал тебе по телефону", - написал Димаш Кудайберген.

Именинник, как и его брат, тоже талантливый музыкант - в честь дня рождения Димаш решил показать своей 4-миллионной аудитории выступление Абильмансура на электрогитаре.

К поздравлениям в комментариях присоединились сотни поклонников Димаша.

В декабре исполнивший кюй "Адай" Димаш Кудайберген сорвал овации на концерте в Гонконге. Министр культуры и информации РК Аида Балаева назвала знаменитого на весь мир казахстанского музыканта ориентиром для молодежи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2054134-v-chest-dnya-rozhdeniya-mladshego-brata-dimash-pokazal-ego-vystuplenie-video/

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