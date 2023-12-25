"До мурашек": исполнивший кюй "Адай" Димаш Кудайберген сорвал овации на концерте в Гонконге

Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген провел большое концертное шоу в Гонконге. Певец не только блистательно пел на сцене, но и восхитил виртуозной игрой на домбре, передает NUR.KZ.

Яркими моментами с концерта в рамках мирового турне в Гонконге, который Димаш провел в значимую для себя дату - 23 декабря, он поделился в соцсети.

"Этот момент стоил 25 лет обучения музыке. Спасибо, Гонконг. Ты потрясающий!!! Увидимся в Будапеште в мае", - написал Димаш.

Как отмечает DimashNews, ровно 7 лет назад Димаш, которому было 22 года, прибыл в Поднебесную для участия в проекте I am a Singer.

Фанаты из Китая, Европы, Америки, Азии, Африки приехали специально на незабываемое шоу Димаша Stranger, чтобы встретиться с ним снова.

Димаш исполнил полюбившуюся песню Golden, которой открыл вечер. А после исполнил совершенно новую композицию Smoke.

Прозвучали на концерте и любимые песни "Ұмытылмас күн", Fly away, Autumn strong и другие. Великолепны были и сценические образы певца.

Поддержать казахстанского певца приехал известный музыкант, певец, автор песен и продюсер Джастин Ло, с которым Димаш знаком еще со времен участия в проекте I am a Singer. Вместе они исполнили "Любовь вечна" на китайском языке.

Димаш виртуозно сыграл на домбре, он показал, как завораживающе звучит казахский национальный инструмент. Он исполнил кюй "Адай". Трио с Димашем составили Темирлан Олжабай и Ернат Наурыз. Молодые люди сорвали овации зала.

"Супер, до мурашек. Ты молодец", - прокомментировал медиаменеджер Арман Давлетяров.

"Так всегда жду номера с домброй, спасибо большое за эти драгоценные моменты", "Как я люблю эту часть концерта! Отдельное спасибо за возможность прикоснуться душой к казахской культуре!", "Домбра покорила! Вы виртуозы!", "Супер! Сила домбры. Казахстан! Димашжан, спасибо тебе. Ты душа из космоса и Вселенной", - отреагировали пользователи Сети.