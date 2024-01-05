"Батыры": жена Тауекеля Мусилима показала подросших сыновей (видео)

Супруга казахстанского актера Тауекеля Мусилима выложила на страничке в Instagram теплое видео с двумя сыновьями. Подписчики отметили, что дети очень похожи на своего звездного отца, передает NUR.KZ.

Напомним, в ноябре 2022 года Тауекел и Махаббат Мусилим стали родителями во второй раз.

"Этот год пролетел словно со скоростью света. И малыши наши так быстро выросли", - подписала видео Махаббат.

"Они как близнецы, сильно похожи", "Наши батыры", "Как бы не сглазить, счастливая семья", "На папу своего похожи очень", "Копия друг друга", "Какие богатыри!" - отметили пользователи Instagram.

Ранее Махаббат призналась, что они с Тауекелем счастливы быть родителями.

"Какое прекрасное время мы сейчас проживаем! Для нас это школа под названием "родительство". Никто к этому не готов! Но мы стараемся быть для вас самыми лучшими! Дать вам самое лучшее! И я сейчас вовсе не о материальном.

Я о том, что намного выше и значимее, чем вся эта мишура. Мы с папой постараемся дать вам хорошее воспитание, а вы, Дай Аллах, станете достойными гражданами своей страны. Любим вас, наши два могущественных крыла", - написала она.