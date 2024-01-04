"Опять голая вечеринка": окунувшуюся в прорубь Ксению Собчак обсуждают в Сети (видео)

Ксения Собчак показала, как принимает контрастные процедуры - телеведущая из бани отправилась прямиком в прорубь. Видео, опубликованное в Instagram, активно обсуждают подписчики, передает NUR.KZ.

"Баня в -30? Прорубь +4!", - вот так, на контрастах, Ксения Собчак принимает оздоровительные процедуры.

Телеведущая в мини-купальнике вышла из парилки и направилась на заснеженный двор, где практически сразу окунулась в холодную воду. Все движения Собчак координировал инструктор, который, судя по всему, и снимал происходящее на камеру.

"Чемпионы не сдаются", - говорит Ксения.

Ксения Собчак дала советы всем, кто в этом сезоне "моржует".

"Всегда лучше искусственная купель, в реальных водоемах это опасно‼️ Обожаю и вам всем желаю кайфа на праздники! Контрастные процедуры - наше все", - написала телеведущая под публикацией.

Подписчики звезды тут же принялись обсуждать увиденное. Многие, глядя на аутфит Собчак, припомнили ее присутствие на скандальной "голой" вечеринке Ивлеевой, которую признали "пропагандой нетрадиционных отношений".

"Все! Собчак голая! В такое время и в трусах - что творится", "Все, кто был на вечеринке, в депрессии, и только Собчак все до одного места", "Почему Собчак в трусах?", "Опять голая вечеринка", "Смотрю ее жизнь ничему не научила, снова на те же грабли наступает", "Негоже в таком виде при людях, Ксения Анатольевна", - иронично (или не очень) пишут подписчики.

Эпатировать публику Собчак не впервой - недавно ее танцы вызвали недоумение в Сети.