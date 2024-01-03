"Она все еще думает, что у нас медовый месяц": Данияр Алшинов умилил соцсети видео с женой

Отечественный актер Даниял Алшинов, звезда фильма "Черный, черный человек", выложил на своей страничке в Instagram видео с супругой - моделью Ажар Кунболат, передает NUR.KZ.

Напомним, летом 2022 года Данияр Алшинов женился. Его избранницей стала модель Ажар Кунболат. Она сыграла в клипе Димаша Кудайбергена на песню Golden.

Данияр опубликовал в своем блоге милое видео, на котором он запечатлен вместе с любимой супругой.

"День 492. Она все еще думает, что у нас медовый месяц", - подписал кадры Данияр.

Пользователи соцсети пожелали паре счастья, умилившись видео.

"Как он мило снял шапку и отряхнул ее", "Пусть вся жизнь будет медовым месяцем", "Какая красивая пара", "Как он мило падает назад", "Какая прелесть", "Какие сладкие", - не поскупились на добрые комментарии и "лайки" подписчики.