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"Она все еще думает, что у нас медовый месяц": Данияр Алшинов умилил соцсети видео с женой

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Данияр Алшинов с супругой
Данияр Алшинов с супругой. Кадр из видео: instagram.com/dalshino

Отечественный актер Даниял Алшинов, звезда фильма "Черный, черный человек", выложил на своей страничке в Instagram видео с супругой - моделью Ажар Кунболат, передает NUR.KZ.

Напомним, летом 2022 года Данияр Алшинов женился. Его избранницей стала модель Ажар Кунболат. Она сыграла в клипе Димаша Кудайбергена на песню Golden.

Данияр опубликовал в своем блоге милое видео, на котором он запечатлен вместе с любимой супругой.

"День 492. Она все еще думает, что у нас медовый месяц", - подписал кадры Данияр.

Пользователи соцсети пожелали паре счастья, умилившись видео.

"Как он мило снял шапку и отряхнул ее", "Пусть вся жизнь будет медовым месяцем", "Какая красивая пара", "Как он мило падает назад", "Какая прелесть", "Какие сладкие", - не поскупились на добрые комментарии и "лайки" подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2053786-ona-vse-esche-dumaet-chto-u-nas-medovyy-mesyats-daniyar-alshinov-umilil-sotsseti-video-s-zhenoy/

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