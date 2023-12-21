Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Ангел": Бота Нурсеитова в национальном наряде восхитила Казнет

Опубликовано:

Бота Нурсеитова
Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Бота Нурсеитова вышла на зимнюю прогулку в снегопад - видео блогерша выложила в своем Instagram-аккаунте. Выбор аутфита девушки пал на казахский национальный наряд, передает NUR.KZ.

Известная казахстанская блогерша Бота Нурсеитова празднует свой день рождения. В честь этого ее подруга организовала инста-диве необычное поздравление - видео с Ботой появилось на знаменитой площади Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Именинница отметила, что это сделало ее праздник еще счастливее.

Тем временем, сама Бота показалась подписчикам в красивом национальном костюме. Девушка вышла на зимнюю прогулку в снегопад и нежно покружилась под мелодию "Кусни Корлан".

Казахский национальный аутфит оценили подписчики блогерши.

"Ангел", "Наш национальный наряд", "Какая нежная", "Красотка", - пишут очарованные пользователи Казнета.

Недавно Нурсеитова рассказала о жизни после развода и о том, хочет ли снова замуж.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2051854-angel-bota-nurseitova-v-natsionalnom-naryade-voshitila-kaznet/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.