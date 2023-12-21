"Ангел": Бота Нурсеитова в национальном наряде восхитила Казнет

Бота Нурсеитова вышла на зимнюю прогулку в снегопад - видео блогерша выложила в своем Instagram-аккаунте. Выбор аутфита девушки пал на казахский национальный наряд, передает NUR.KZ.

Известная казахстанская блогерша Бота Нурсеитова празднует свой день рождения. В честь этого ее подруга организовала инста-диве необычное поздравление - видео с Ботой появилось на знаменитой площади Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Именинница отметила, что это сделало ее праздник еще счастливее.

Тем временем, сама Бота показалась подписчикам в красивом национальном костюме. Девушка вышла на зимнюю прогулку в снегопад и нежно покружилась под мелодию "Кусни Корлан".

Казахский национальный аутфит оценили подписчики блогерши.

"Ангел", "Наш национальный наряд", "Какая нежная", "Красотка", - пишут очарованные пользователи Казнета.

Недавно Нурсеитова рассказала о жизни после развода и о том, хочет ли снова замуж.