Глюкоза поделилась кадрами с фотосессии и рассказала о новогодней семейной традиции
Опубликовано:
Российская исполнительница Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) поделилась в Instagram кадрами новогодней фотосессии и рассказала о многолетней семейной традиции перед праздником, передает NUR.KZ.
Российская певица не первый раз радует своих поклонников красивыми фотосессиями. На этот раз - это семейная новогодняя фотосессия. Опубликовав фотографии со своей семьей, Наталья рассказала о своей давней семейной традиции в Новый год.
"Каждый Новый год мы играем в игру "Бумажки". Этой традиции уже много лет. Каждый член семьи пишет желание, которое мы должны исполнить все вместе.
Мы собрались всей семьей и в этом году у нас пополнение. Мы вместе пекли торт, провели турнир по "Мортал Комбат", посмотрели документальную короткометражку, косплеили супер героев, а под вечер вышли на улицу и пели любимые песни", - делится она в своем аккаунте.
Такая семейная традиция, как отмечает сама Наталья, каждый год объединяет всю семью.
Отметим, согласно информации на сайте Kino-teatr.ru, музыкальная карьера Глюкозы началась в 2002 году, когда ее продюсером стал Максим Фадеев.
Первой песней, попавшей в эфиры Русского радио, Хит FM, радио Максимум, Нашего радио и других станций, была "Шуга".
На две следующие – "Ненавижу" и "Невеста" – были сняты мультяшные клипы с использованием 3D-графики. Эти клипы заняли первые строчки хит-парадов.
Напомним, недавно Глюкоза восхитила Сеть элегантными образами.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2053099-glyukoza-podelilas-kadrami-s-fotosessii-i-rasskazala-o-novogodney-semeynoy-traditsii/