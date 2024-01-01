Глюкоза поделилась кадрами с фотосессии и рассказала о новогодней семейной традиции

Российская исполнительница Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) поделилась в Instagram кадрами новогодней фотосессии и рассказала о многолетней семейной традиции перед праздником, передает NUR.KZ.

Российская певица не первый раз радует своих поклонников красивыми фотосессиями. На этот раз - это семейная новогодняя фотосессия. Опубликовав фотографии со своей семьей, Наталья рассказала о своей давней семейной традиции в Новый год.

Сторис Глюкозы. Скриншот: instagram/glukozamusic

"Каждый Новый год мы играем в игру "Бумажки". Этой традиции уже много лет. Каждый член семьи пишет желание, которое мы должны исполнить все вместе.

Мы собрались всей семьей и в этом году у нас пополнение. Мы вместе пекли торт, провели турнир по "Мортал Комбат", посмотрели документальную короткометражку, косплеили супер героев, а под вечер вышли на улицу и пели любимые песни", - делится она в своем аккаунте.

Сторис Глюкозы. Скриншот: instagram/glukozamusic

Глюкоза и ее дочь. Скриншот: instagram/glukozamusic

Такая семейная традиция, как отмечает сама Наталья, каждый год объединяет всю семью.

Отметим, согласно информации на сайте Kino-teatr.ru, музыкальная карьера Глюкозы началась в 2002 году, когда ее продюсером стал Максим Фадеев.

Первой песней, попавшей в эфиры Русского радио, Хит FM, радио Максимум, Нашего радио и других станций, была "Шуга".

На две следующие – "Ненавижу" и "Невеста" – были сняты мультяшные клипы с использованием 3D-графики. Эти клипы заняли первые строчки хит-парадов.

Напомним, недавно Глюкоза восхитила Сеть элегантными образами.