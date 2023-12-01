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"Тот случай, когда открыто, но красиво": элегантные образы Глюкозы восхитили Сеть

Опубликовано:

Глюкоза
Глюкоза. Фото: instagram.com/glukozamusic

Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза, продолжает радовать поклонников эффектными снимками в Instagram. На этот раз певица примерила сразу несколько элегантных образов, передает NUR.KZ.

Исполнительница хитов "Снег идет" и "Невеста" вновь порадовала поклонников нежными и элегантными образами. Певица примерила белые, черные и даже прозрачные наряды, несколько раз сменила прическу и аксессуары. Глюкоза поинтересовалась мнением поклонников относительно своего очередного преображения.

"Мне кажется, это что-то невероятное", - комментирует получившиеся образы звезда, поблагодарив при этом креативную команду, которая помогала собирать луки.

Фанаты в один голос утверждают - даже, казалось бы, открытые наряды выглядят совсем не вульгарно, скорее наоборот. Секция комментариев заполнилась огоньками и сердечками, в том числе и от коллег по цеху - певицы Славы и Натальи Подольской.

"Все образы изумительны, Наташа! И прекрасная Вы", "Шикардос фигурка", "Абсолютно согласен - это что-то невероятное", "Сногсшибательный образ", "Блеск, просто блеск", "Наташа роскошна! Супермодель", "Тот случай, когда прозрачно, но не пошло, открыто, но красиво, эстетично выглядит", - пишут поклонники Глюкозы.

Недавно Ионова восхитила подписчиков соцсети снимками в белье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2048575-tot-sluchay-kogda-otkryto-no-krasivo-elegantnye-obrazy-glyukozy-voshitili-set/

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