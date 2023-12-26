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"Будущий чемпион": 3-летний сын Плющенко и Рудковской встал на коньки (видео)

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Евгений Плющенко и Яна Рудковская
Евгений Плющенко и Яна Рудковская. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Яна Рудковская и Евгений Плющенко продолжают приучать детей к фигурному катанию - на коньки встал 3-летний сын знаменитой пары - Арсений. Видео со льда гордая мама выложила в Сеть, передает NUR.KZ.

Фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская поставили на коньки своего младшего сына - трехлетнего Арсения. Видео с тренировки малыша гордая мама выложила в Instagram.

"Не поехал, но уже побежал - наш трехлетний Арсюша", - написала в публикации Рудковская.

Подписчики российского продюсера отметили, что мальчик очень способный, и предрекли ему статус будущего чемпиона.

"Мне одной кажется, что с парня точно толк выйдет?", "Как легко передвигается. Этот парень точно станет чемпионом", "Как быстро учится, молодец", "Дело сделано! Новый чемпион! Он еще и Гном Гномыча (Александр Плющенко - старший брат Арсения) обкатает", "Ваши мальчики родились в коньках", - пишут впечатленные пользователи Сети.

Недавно Рудковскую обвинили в несуразной обработке фотографий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2052670-buduschiy-chempion-3-letniy-syn-plyuschenko-i-rudkovskoy-vstal-na-konki-video/

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