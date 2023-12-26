"Будущий чемпион": 3-летний сын Плющенко и Рудковской встал на коньки (видео)

Яна Рудковская и Евгений Плющенко продолжают приучать детей к фигурному катанию - на коньки встал 3-летний сын знаменитой пары - Арсений. Видео со льда гордая мама выложила в Сеть, передает NUR.KZ.

Фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская поставили на коньки своего младшего сына - трехлетнего Арсения. Видео с тренировки малыша гордая мама выложила в Instagram.

"Не поехал, но уже побежал - наш трехлетний Арсюша", - написала в публикации Рудковская.

Подписчики российского продюсера отметили, что мальчик очень способный, и предрекли ему статус будущего чемпиона.

"Мне одной кажется, что с парня точно толк выйдет?", "Как легко передвигается. Этот парень точно станет чемпионом", "Как быстро учится, молодец", "Дело сделано! Новый чемпион! Он еще и Гном Гномыча (Александр Плющенко - старший брат Арсения) обкатает", "Ваши мальчики родились в коньках", - пишут впечатленные пользователи Сети.

Недавно Рудковскую обвинили в несуразной обработке фотографий.