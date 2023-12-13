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"Выглядите смешно": Рудковскую обвинили в несуразной обработке фотографий в соцсетях

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Яна Рудковская
Яна Рудковская. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Яна Рудковская показала архивные фото с отдыха в бикини. Подписчики продюсера в Instagram, однако, заподозрили ее в чрезмерной обработке снимков, передает NUR.KZ.

Яна Рудковская показала в Instagram горячие фото с одного из своих отпусков на Мальдивах. Известный продюсер продемонстрировала подтянутую фигуру в купальнике с вырезом в области живота на фоне пальм, белого песка и океана.

"Ну что сказать, у кого Эмираты, у кого Таиланд и Бали, а я люблю Мальдивы и это всегда прекрасная идея отпуска, как вдвоем с любимым, так и большой семьей с детьми и нянями", - пишет Рудковская.

Однако, пляжные снимки вызвали у подписчиков продюсера неоднозначную реакцию. Многие обратили внимание на то, как 48-летняя Рудковская "фотошопит" свое тело на фотографиях.

"Ого как у Яны-то ноги растут, только почему-то на каждом кадре по-разному выглядит, чудеса Инстаграма - отлично маскирует и фотошопит", "Гражданка Рудковская, да когда Вы были ростом 180 см? Ну не выросли Вы высокой от природы, так смиритесь же! Выглядите смешно, право", "Красиво, кто обрабатывает Ваши фото?", "Ух ты, ноги с неба растут", - иронично отметили пользователи Сети.

Недавно Яна Рудковская демонстрировала фигуру в коротком платье, задаваясь при этом вопросом - "так можно или уже нельзя?".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2050598-vyglyadite-smeshno-rudkovskuyu-obvinili-v-nesuraznoy-obrabotke-fotografiy-v-sotssetyah/

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