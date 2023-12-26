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Дамеля Sweet рассказала, сколько потратила на пятизвездочный отель в Париже за два дня

Опубликовано:

Дамеля Sweet
Дамеля Sweet. Фото: instagram.com/damelya_sw_

Казахстанская блогерша Дамеля Sweet продолжает рождественское путешествие в Париж. Инста-дива рассказала о стоимости поездки в столицу Франции, включая авиабилеты и отель, передает NUR.KZ.

Дамеля Sweet поделилась, во сколько ей обошлось исполнение ее давней мечты. Напомним, накануне мы рассказывали о том, что блогерша улетела в столицу Франции в разгар предновогодней суеты и никому об этом не сказала.

На последней серии фотографий можно увидеть, как Дамеля с аппетитом ест очень большой круассан. Девушка рассказала, что стоит такое удовольствие 40 евро (более 20 тысяч тенге - прим. ред.). По словам самой Дамели, это стоило своих денег.

Поделилась блогерша и другими расценками на отдых в столице Франции, а также некоторыми лайфхаками - как лучше долететь и где лучше поесть с видом на город.

Так, долететь до Парижа, по мнению Дамели, удобнее через Доху (столицу Катара), а дешевле - через турецкий Стамбул. Обойдется это удовольствие, по ее словам, от 350 тысяч до 1 миллиона тенге.

Рассказала девушка и о стоимости местных пятизвездочных отелей, а также откровенно поделилась информацией о том, во сколько отель обошелся ей.

"От 1000$, мой за 2 дня вышел в 1.500.000 тг", - написала Дамеля Sweet.

Недавно блогерша в разных образах собрала комплименты в Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2052661-damelya-sweet-rasskazala-skolko-potratila-na-pyatizvezdochnyy-otel-v-parizhe-za-dva-dnya/

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