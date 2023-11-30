"Вызывайте пожарных": Дамеля Sweet в разных образах собрала комплименты фанатов

Казахстанский блогер Дамеля Sweet показала два образа со свежей фотосессии в Instagram. Яркие фотографии оценили ее подписчики, которые не поскупились на комплименты, передает NUR.KZ.

Красный и черный - два цвета, которые на контрасте придали яркости девушке и опубликованным фотографиям.

Сначала девушка надела прозрачное черное платье поверх красного кружевного боди. Другой образ получился не менее эпатажным, но более классическим - блогер надела пышное черное платье с открытым плечом.

"Никакой драмы", - подписала публикацию Дамеля Sweet.

Яркие образы собрали комплименты пользователей Сети.

"Она была неотразима", "Каждый образ так выделяется", "Вызывайте пожарных", "Наконец-то такие фотки", "Что-то необычная", "Как всегда прекрасна", - пишут восхищенные подписчики блогера.

Недавно Дамеля делилась яркими фото из США - девушка побывала в Сан-Франциско.