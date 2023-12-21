"Приворожил?": Байзакова ответила, кого любит больше - сына или супруга

Айжан Байзакова рассказала о своих приоритетах внутри семьи. Известная инста-блогерша поделилась, что больше любит мужа, чем новорожденного сына - на то у нее свои причины, передает NUR.KZ.

Айжан Байзакова не стесняется выражать свои теплые чувства к супругу Нурбеку Арыстану. Пара практически все свое время проводит вместе друг с другом и с детьми. Инста-дива поделилась с подписчиками редким и откровенным моментом одиночества.

Такая реакция Байзаковой вызвала вопросы у ее подписчиков. Одна из них спросила, не приворожил ли ее Нурбек. Айжан посмеялась и ответила так:

"Мне даже мама с Али (младший брат Байзаковой - прим. ред.) всегда говорят: "Ой, Айжана своего мужа больше нас всех любит". И обижаются.

А я считаю это правильно, у меня Нурбек спрашивает: "ты меня или Асада (младший сын Байзаковой - прим. ред.) больше любишь?". Я говорю: "тебя", - призналась Айжан Байзакова.

Блогерша объяснила природу таких чувств.

"Мой муж-то к другой женщине потом не уйдет, навещая меня только по субботам, а дети мои уйдут к своим семьям", - говорит Байзакова.

Байзакова о "привороте" мужа. Скрин: instagram.com/bayzakova

Любви Айжан, однако, хватает на всех членов ее семьи - буквально накануне девушка опубликовала удивительное фото с новорожденным сыном.