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"Хватает на хлеб с маслом и икрой": Асель Аскар ответила на вопрос о размере своего заработка

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Асель Аскар
Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Казахстанская актриса, блогер и телеведущая Асель Аскар ответила на вопросы подписчиков в соцсети. Она рассказала, почему так много работает и как относится к деньгам, передает NUR.KZ.

Асель Аскар часто говорит по душам с подписчиками и старается ничего от них не скрывать. Она провела традиционную рубрику "вопрос-ответ".

"Как можно так много работать?!" - спросили Асель.

"Можно и нужно. Это единственное, что остается с тобой и при тебе. Раньше я деньги всегда держала на втором месте по приоритетам, а сейчас понимаю, что они у меня теперь на первом.

Когда есть деньги, ты свободна в выборе, ты независима, ты можешь радовать близких, ты всегда хорошо выглядишь, ты себя уважаешь", - отметила она, добавив, что любимая работа приносит ей желаемые деньги.

Сторис Асель Аскар
Сторис Асель Аскар. Скриншот: instagram.com/assel.askar

У актрисы поинтересовались, сколько она зарабатывает в месяц.

"Мне хватает на хлеб с маслом и икрой", - заявила она.

Ранее Асель Аскар в костюме с глубоким декольте восхитила фанатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2051861-hvataet-na-hleb-s-maslom-i-ikroy-asel-askar-otvetila-na-vopros-o-razmere-svoego-zarabotka/

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