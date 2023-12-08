"В глаза смотрим, в глаза": Асель Аскар показала костюм с глубоким декольте

Асель Аскар собрала комплименты подписчиков под новым постом в Instagram. Известная телеведущая и актриса покрасовалась в костюме с глубоким декольте, передает NUR.KZ.

Асель Аскар не понаслышке знает, как эпатировать публику. Вот и на этот раз, казалось бы, обычный ролик в костюме на фоне светящихся лампочек, но внимание подписчиков привлекло глубокое декольте актрисы.

"В глаза смотрим, в глаза", - с ухмылкой подписала публикацию Асель.

Подписчики тоже отреагировали на увиденное с юмором.

"У меня косоглазие", "Мне так нравится ваш контент, всегда оригинально и необычно", "Я сегодня увидел Вас во сне и обрадовался", "Красивые глазки", - написали пользователи Сети под постом.

Напомним, недавно потерявшая ребенка Асель Аскар рассказала, что начала жизнь заново.