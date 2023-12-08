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"В глаза смотрим, в глаза": Асель Аскар показала костюм с глубоким декольте

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Асель Аскар
Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Асель Аскар собрала комплименты подписчиков под новым постом в Instagram. Известная телеведущая и актриса покрасовалась в костюме с глубоким декольте, передает NUR.KZ.

Асель Аскар не понаслышке знает, как эпатировать публику. Вот и на этот раз, казалось бы, обычный ролик в костюме на фоне светящихся лампочек, но внимание подписчиков привлекло глубокое декольте актрисы.

"В глаза смотрим, в глаза", - с ухмылкой подписала публикацию Асель.

Подписчики тоже отреагировали на увиденное с юмором.

"У меня косоглазие", "Мне так нравится ваш контент, всегда оригинально и необычно", "Я сегодня увидел Вас во сне и обрадовался", "Красивые глазки", - написали пользователи Сети под постом.

Напомним, недавно потерявшая ребенка Асель Аскар рассказала, что начала жизнь заново.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2049798-v-glaza-smotrim-v-glaza-asel-askar-pokazala-kostyum-s-glubokim-dekolte/

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