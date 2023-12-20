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Балжан Бидаш порадовала маму подарком за 600 тысяч тенге (видео)

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Балжан Бидаш
Балжан Бидаш. Фото: instagram.com/bidash_official

Отечественная певица Балжан Бидаш показала в Instagram, какой подарок выбрала маме на день рождения. По ее словам, он обошелся ей в 600 тысяч тенге, передает NUR.KZ.

На видео, которое Балжан разместила в ленте, она показала, как купила маме на день рождения брендовую обувь и букет нежных роз. Певица тепло поздравила именинницу и вручила ей свой подарок. Однако, услышав стоимость обуви от Louis Vuitton, мама Балжан испытала шок.

"Мамочка, живите до 100 лет. Все мои достижения стали возможны благодаря поддержке моих родителей. Спасибо за воспитание, образование, мудрость, свободу, выбор", - написала Балжан, отметив, как важно уделять внимание родителям.

Подписчики присоединились к теплым поздравлениям и пожелали имениннице долгих лет жизни.

Напомним, в сентябре этого года Балжан Бидаш призналась, что рассталась с мужем - актером и продюсером Жаханом Утаргалиевым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2051730-balzhan-bidash-poradovala-mamu-podarkom-za-600-tysyach-tenge-video/

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