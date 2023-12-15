Рената Литвинова вернулась в Россию: актриса рассказала, зачем приехала в Петербург

Рената Литвинова прилетела в Россию. Известная актриса и режиссер опубликовала в своем Telegram-канале новогодние фотографии из Санкт-Петербурга, передает NUR.KZ.

Рената Литвинова прилетела в Россию из Франции. Артистка дала понять, что приехала в Санкт-Петербург, опубликовав в своем Telegram-канале фотографию, сделанную в одном из местных отелей.

Вокруг Литвиновой - новогодний антураж, а сама актриса надела короткое черное платье и высокие сапоги, на ее глазах - темные очки. Рената также рассказала, зачем прилетела на родину.

"На пути к маме", - гласит подпись к фотографии.

Рената Литвинова. Фото: Telegram/renatalitvinova

Как ранее сообщал NEWS.ru, Литвинова уехала из России почти два года назад и обосновалась в Париже. В последний раз на родину она прилетала в феврале этого года - на 85-летний юбилей матери, отмечает "СтарХит".

Напомним, недавние фото Литвиновой напугали ее поклонников - те решили, что актриса слишком исхудала.