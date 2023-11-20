"Накормить хочется": исхудавшая Рената Литвинова напугала подписчиков

Рената Литвинова показала новые фотоснимки в Instagram. 56-летняя режиссер позировала в эффектном наряде. Внимание подписчиков, однако, привлекла фигура Литвиновой, передает NUR.KZ.

"Вечная симметрия", - подписала новую публикацию Рената Литвинова. Актриса позировала в асимметричном белом топе, приталенных черных брюках и сапожках в тон.

Подписчики звезды, однако, обратили внимание не столько на аутфит и образ, сколько на фигуру. В комментариях заметили, что Литвинова заметно похудела.

"Скажите, а чтоб такой стать - это вообще ничего кушать нельзя?", "Анорексии все возрасты покорны", "Вид, как будто бы держали в заточении без еды долгое время", "Как-то ооочень исхудала", "Накормить хочется", - пишут обеспокоенные пользователи Сети.

Напомним, летом Литвинова удивила подписчиков фотографиями без белья.