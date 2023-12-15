Кайрат Нуртас заинтриговал фанатов новыми постами в соцсети
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Казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас за несколько часов опубликовал сразу два поста в Instagram, что удивило его подписчиков, которые не могли не отреагировать на это, передает NUR.KZ.
Исполнитель опубликовал новое фото в своем блоге и подписал его словами поэта Бекзата Садибекулы о том, что прежде чем осуждать, нужно сначала пройти путь человека, так же падать и подниматься, как он.
"Кто не ошибается", "Ты особенный", "Правильно сказано, у каждого своя дорога", "Молодец, чего бы ты не достиг, это твоя заслуга!", "Эх, пожить бы, как ты", - отреагировали фанаты.
Через несколько часов Кайрат Нуртас вновь выложил фото и пост.
"Даже если ношу очки, я хорошо вижу, если идет снег, считаю это благословением Аллаха и желаю всем счастья", - написал он.
Озадаченные подобной активностью артиста пользователи соцсети не оставили без комментариев и эту публикацию.
"И тебе счастья желаем", "Он же такой добрый и хороший человек, видно же по нему", "Кайрат, спи уже", "Вдохновение проснулось ранним утром?", "Хорошие пожелания, спасибо", "Будь жив-здоров", - гласят комментарии.
Ранее мама Кайрата Нуртаса рассказала, за сколько сын снимает квартиру своей семье.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2050973-kayrat-nurtas-zaintrigoval-fanatov-novymi-postami-v-sotsseti/