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Звезда "Рэкетира" Саят Исембаев показал, каким был в детстве (фото)

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Саят Исембаев
Саят Исембаев. Фото: instagram.com/issembayevsayat

Казахстанский актер Саят Исембаев, сыгравший в фильме "Рэкетир", показал, каким был в детстве. Фанаты в Instagram, окунувшиеся в ностальгию, оставили свои комментарии, передает NUR.KZ.

"Я так любил этот спортивный костюм, до сих пор его помню", - подписал актер черно-белый снимок из семейного альбома.

Фанаты тут же вспомнили о своем детстве.

"Ты пример для многих простых парней. У тебя правильное советское воспитание", "Случайно, я его потом не носил?", "Оказывается, и в детстве тоже красивым был, и сейчас тоже красавчик!", "Лучший во все времена", "У меня тоже такой был", "Костюм зачет, был у меня такой", "Классика СССР", "Детство - это самое дорогое время", "Такой милый", - гласят комментарии под фото.

Напомним, Саята Исембаева с бородой и усами сравнили с Киану Ривзом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2050462-zvezda-reketira-sayat-isembaev-pokazal-kakim-byl-v-detstve-foto/

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