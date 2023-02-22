"Джон Уик заблудился в Казахстане": звезду "Рэкетира" сравнили с Киану Ривзом

Саят Исембаев. Фото: instagram.com/issembayevsayat

Звезда фильма "Рэкетир" Саят Исембаев разместил в Instagram фотографии, на которых он запечатлен с усами и бородой. Фанаты нашли сходство с голливудским актером Киану Ривзом, передает NUR.KZ.

"Отправил подписчик. Как вам? Какой вариант походит?" - спросил пользователей соцсети Саят.

Фанаты принялись гадать, на кого похож в этом образе Саят. Многим он напомнил непобедимого киллера Джона Уика, которого воплотил на экране Киану Ривз.

"Номер один! Казахский Киану Ривз", "Вообще не узнала, только глаза выдали вас", "На первом фото похож на узбекского актера Улугбека Кадырова", "Джон Уик нервно курит в сторонке", "На Бена Аффлека похожи", "Борода брутальности прибавляет", "Все варианты хороши, Саке", "Джон Уик заблудился в Казахстане", - высказались поклонники Саята под публикацией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2010431-dzhon-uik-zabludilsya-v-kazahstane-zvezdu-reketira-sravnili-s-kianu-rivzom/