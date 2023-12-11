"А как он в квартиру попал?": модель Дина Саева похвасталась сотнями роз от "таинственного незнакомца"

Дина Саева получила сюрприз от "таинственного незнакомца". Модель таджикского происхождения показала в Instagram свой дом, усеянный сотнями белых роз, передает NUR.KZ.

Утро Дины Саевой началось с приятного сюрприза. Выйдя в холл своего дома, девушка обнаружила, что он в буквальном смысле превратился в цветочный сад.

Лестница была усеяна лепестками белых роз, а на первом этаже модель ожидали десятки букетов в стильных черных коробках. Свою реакцию на неожиданный цветочный рай Дина записала на видео и опубликовала его в Instagram.

"Спасибо, таинственный незнакомец!" - подписала публикацию Саева.

Позже модель показала 8-миллионной аудитории в Instagram обзор на море белых роз с другого ракурса. С этой точки цветочный рай показался еще краше.

Девушка получила сотни комментариев под обеими публикациями. Некоторые пытались угадать, от кого был столь красивый подарок, другие просто восхищались увиденным.

"Это так романтично", "А как он в квартиру попал?", "Ты достойна вот таких мужчин", "Это для нас он таинственный незнакомец", "Мечта каждой девушки", "Боже, я уже почувствовала этот запах роз, как красиво", - пишут под постами подписчики модели.

Напомним, на Хэллоуин Дина Саева перевоплотилась в героиню из вселенной "Аватара".