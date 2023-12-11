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Чистящая снег лопатой Макпал Жунусова восхитила Казнет (видео)

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Макпал Жунусова
Макпал Жунусова. Фото: instagram.com/zhunusova.makpal

Макпал Жунусова встретила морозы с лопатой в руках. Легенда казахстанской эстрады показала подписчикам Instagram, как чистит снег, чем восхитила Казнет, передает NUR.KZ.

59-летняя Макпал Жунусова в очередной раз доказала, что работы не боится. С наступлением морозов страну завалило снегом. Певица, недолго думая, вооружилась лопатой и принялась чистить снег в собственном дворе. Видео она выложила в своем Instagram-аккаунте.

Жунусова обратилась к поклонникам с известным казахским высказыванием.

"Еңбек етсең ерінбей, Тояды қарның тіленбей" (аналог русской пословицы "Без труда не вытащишь и рыбку из пруда" - прим. ред.), - сказала звезда.

Поклонников творчества Макпал Жунусовой восхитило ее трудолюбие. Они оставили ей множество добрых комментариев и пожеланий.

"Желаю Вам хорошего зятя", "Вы очень простая, каждый год убираете снег сами! Нужно брать у Вас пример", "Как здорово! Желаю Вам крепкого здоровья и долгой жизни", - пишут подписчики под постом.

Недавно 59-летняя Жунусова показала архивное видео из Юрмалы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2050208-chistyaschaya-sneg-lopatoy-makpal-zhunusova-voshitila-kaznet-video/

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