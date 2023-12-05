"Голос все такой же прекрасный": Макпал Жунусова показала архивное видео из Юрмалы

Народная артистка Казахстана Макпал Жунусова поделилась архивным видео 37-летней давности в Instagram и заставила окунуться в ностальгию своих подписчиков, передает NUR.KZ.

Макпал Жунусова показала архивные кадры в своем блоге. На видео отмечено, что это живой звук.

Казахстанская певица исполняет песню "А знаешь, все еще будет!" композитора Марка Минкова и поэтессы Вероники Тушновой на 1-м Всесоюзном конкурсе молодых исполнителей эстрадной песни в Юрмале.

"1986", - подписала она.

"Супер", "37 лет назад, а голосок все такой же прекрасный", "Какое прекрасное было время, мне было 20 лет, Макпал - моя ровесница", "Уверенная и красивая", "Как прекрасна молодость", "Какой замечательный голос, талантливая казахстанская певица, успехов вам!", "Обожаю ее", "Какие были времена интересные", "Прекрасная наша Макпал", - гласят отзывы под видео.

Напомним, Макпал Жунусова рассказала об отношениях с дочерью Мерей и ее биологическими родителями.