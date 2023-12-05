Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Голос все такой же прекрасный": Макпал Жунусова показала архивное видео из Юрмалы

Опубликовано:

Макпал Жунусова
Макпал Жунусова. Фото: instagram.com/zhunusova.makpal

Народная артистка Казахстана Макпал Жунусова поделилась архивным видео 37-летней давности в Instagram и заставила окунуться в ностальгию своих подписчиков, передает NUR.KZ.

Макпал Жунусова показала архивные кадры в своем блоге. На видео отмечено, что это живой звук.

Казахстанская певица исполняет песню "А знаешь, все еще будет!" композитора Марка Минкова и поэтессы Вероники Тушновой на 1-м Всесоюзном конкурсе молодых исполнителей эстрадной песни в Юрмале.

"1986", - подписала она.

"Супер", "37 лет назад, а голосок все такой же прекрасный", "Какое прекрасное было время, мне было 20 лет, Макпал - моя ровесница", "Уверенная и красивая", "Как прекрасна молодость", "Какой замечательный голос, талантливая казахстанская певица, успехов вам!", "Обожаю ее", "Какие были времена интересные", "Прекрасная наша Макпал", - гласят отзывы под видео.

Напомним, Макпал Жунусова рассказала об отношениях с дочерью Мерей и ее биологическими родителями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2049191-golos-vse-takoy-zhe-prekrasnyy-makpal-zhunusova-pokazala-arhivnoe-video-iz-yurmaly/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.