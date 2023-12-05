"Голос все такой же прекрасный": Макпал Жунусова показала архивное видео из Юрмалы
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Народная артистка Казахстана Макпал Жунусова поделилась архивным видео 37-летней давности в Instagram и заставила окунуться в ностальгию своих подписчиков, передает NUR.KZ.
Макпал Жунусова показала архивные кадры в своем блоге. На видео отмечено, что это живой звук.
Казахстанская певица исполняет песню "А знаешь, все еще будет!" композитора Марка Минкова и поэтессы Вероники Тушновой на 1-м Всесоюзном конкурсе молодых исполнителей эстрадной песни в Юрмале.
"1986", - подписала она.
"Супер", "37 лет назад, а голосок все такой же прекрасный", "Какое прекрасное было время, мне было 20 лет, Макпал - моя ровесница", "Уверенная и красивая", "Как прекрасна молодость", "Какой замечательный голос, талантливая казахстанская певица, успехов вам!", "Обожаю ее", "Какие были времена интересные", "Прекрасная наша Макпал", - гласят отзывы под видео.
Напомним, Макпал Жунусова рассказала об отношениях с дочерью Мерей и ее биологическими родителями.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2049191-golos-vse-takoy-zhe-prekrasnyy-makpal-zhunusova-pokazala-arhivnoe-video-iz-yurmaly/