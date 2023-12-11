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30 лет независимости Казахстана

"Пили воду из канавы": Жулдыз Абдукаримова поделилась воспоминаниями из детства

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Жулдыз Абдукаримова
Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Жулдыз Абдукаримова опубликовала в Instagram снимки из Жетысая - южного города, где актриса провела много времени в детстве. Супруга Кайрата Нуртаса поделилась воспоминаниями тех лет, передает NUR.KZ.

Жулдыз Абдукаримова пожаловала на юг страны - город Жетысай в Туркестанской области. Об этом свидетельствуют фотографии, которые актриса опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Жена Кайрата Нуртаса рассказала, что провела там много времени в детстве - родственники со стороны ее матери родом из Жетысая. Под публикацией Абдукаримова поделилась теплыми воспоминаниями и рассказала пару историй.

Жулдыз сфотографировалась возле вывески "Я люблю Жетысай", а также у монумента трем великим биям казахского народа.

"Знаете ли вы, что Жетысайский район занимается выращиванием хлопка?! Лето здесь настолько жаркое, что кажется будто мозги плавятся. Летом мы ходили на сено. Я помню, как дважды порезала себе ногу мотыгой.

Когда я вспоминаю те времена, понимаю, что мы пили воду из канавы, гуляли прямо на солнце, срывали яблоки с дерева и съедали, при этом не заболевали. Дом моего детства такой родной и теплый", - рассказывает Жулдыз Абдукаримова.

Недавно актриса рассказала поклонникам о своем сне - ее позабавило то, как некоторые его истолковали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2050166-pili-vodu-iz-kanavy-zhuldyz-abdukarimova-podelilas-vospominaniyami-iz-detstva/

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