"Пили воду из канавы": Жулдыз Абдукаримова поделилась воспоминаниями из детства

Жулдыз Абдукаримова опубликовала в Instagram снимки из Жетысая - южного города, где актриса провела много времени в детстве. Супруга Кайрата Нуртаса поделилась воспоминаниями тех лет, передает NUR.KZ.

Жулдыз Абдукаримова пожаловала на юг страны - город Жетысай в Туркестанской области. Об этом свидетельствуют фотографии, которые актриса опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Жена Кайрата Нуртаса рассказала, что провела там много времени в детстве - родственники со стороны ее матери родом из Жетысая. Под публикацией Абдукаримова поделилась теплыми воспоминаниями и рассказала пару историй.

Жулдыз сфотографировалась возле вывески "Я люблю Жетысай", а также у монумента трем великим биям казахского народа.

"Знаете ли вы, что Жетысайский район занимается выращиванием хлопка?! Лето здесь настолько жаркое, что кажется будто мозги плавятся. Летом мы ходили на сено. Я помню, как дважды порезала себе ногу мотыгой.

Когда я вспоминаю те времена, понимаю, что мы пили воду из канавы, гуляли прямо на солнце, срывали яблоки с дерева и съедали, при этом не заболевали. Дом моего детства такой родной и теплый", - рассказывает Жулдыз Абдукаримова.

Недавно актриса рассказала поклонникам о своем сне - ее позабавило то, как некоторые его истолковали.