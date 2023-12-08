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"Плюс один": 34-летняя Алина Астровская показала округлившийся живот (видео)

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Алина Астровская
Алина Астровская. Фото: instagram.com/alina_astrovskaya_

34-летняя телеведущая, певица и актриса Алина Астровская показала округлившийся живот в Instagram. Фанаты принялись поздравлять с предстоящим пополнением в семье, передает NUR.KZ.

Напомним, звезды шоу "Орел и решка" Алина Астровская и Антон Лаврентьев сочетались браком в начале 2021 года. А весной прошлого года впервые стали родители. У них родился сын Тео.

Пара заявила о том, что в их семье снова ожидается пополнение. Сначала об этом сообщил Антон со сцены фестиваля "Новая волна".

Теперь же счастливые супруги рассказали подписчикам в соцсети, предоставив "наглядные доказательства" - округлившийся живот Алины.

К трогательному видео Антон и Алина оставили лаконичную подпись.

"Плюс один", - отметили они, добавив смайл в виде красного сердечка.

"Такую любовь нужно множить", "Мои любимые, я реву от счастья!", "Пишу, визжу и подхрюкиваю от радости! Поздравляю! Прекрасного ожидания!", "Потрясающие новости к концу года! Настоящий подарок", "Ребята, мы так рады за вас!" - гласят комментарии под видео.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2049788-plyus-odin-34-letnyaya-alina-astrovskaya-pokazala-okruglivshiysya-zhivot-video/

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