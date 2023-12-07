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"Она тебе подходит": видео отдыха Зангара Нуртаса с новой женой обсуждают в Сети

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Зангар Нуртас с новой супругой Индирой
Зангар Нуртас с новой супругой Индирой. Фото: instagram.com/zangaar

Зангар Нуртас улетел отдыхать с новой супругой Индирой в Таиланд. Пара поделилась нарезкой моментов с отпуска в Instagram - подписчики ринулись обсуждать молодоженов в комментариях, передает NUR.KZ.

Сыгравшие свадьбу осенью Зангар и Индира наслаждаются отдыхом в Пхукете. Младший брат Кайрата Нуртаса опубликовал видео в Instagram - нарезка ярких моментов в Таиланде собрала тысячи лайков. Молодые гуляли, катались на мотоцикле и на лодках, плавали и даже танцевали на горах.

"One love Phuket" (Одна любовь - Пхукет), - подписал публикацию Нуртас-младший.

Подписчики исполнителя хита "My Universe" восхитились увиденным. Многие обратили внимание именно на жену Зангара, Индиру, - комментарии заполнились мнениями о том, как хорошо пара смотрится вместе.

"Зангар, она тебе очень подходит", "Какая красота, счастья Вам безграничного и огромной любви", "Очень красивая супруга", "Отлично, будьте счастливы", - пишут пользователи Сети.

Пара поженилась в ноябре - позже Зангар Нуртас рассказывал, почему они решили отложить свадебное путешествие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2049633-ona-tebe-podhodit-video-otdyha-zangara-nurtasa-s-novoy-zhenoy-obsuzhdayut-v-seti/

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