"Она тебе подходит": видео отдыха Зангара Нуртаса с новой женой обсуждают в Сети

Зангар Нуртас улетел отдыхать с новой супругой Индирой в Таиланд. Пара поделилась нарезкой моментов с отпуска в Instagram - подписчики ринулись обсуждать молодоженов в комментариях, передает NUR.KZ.

Сыгравшие свадьбу осенью Зангар и Индира наслаждаются отдыхом в Пхукете. Младший брат Кайрата Нуртаса опубликовал видео в Instagram - нарезка ярких моментов в Таиланде собрала тысячи лайков. Молодые гуляли, катались на мотоцикле и на лодках, плавали и даже танцевали на горах.

"One love Phuket" (Одна любовь - Пхукет), - подписал публикацию Нуртас-младший.

Подписчики исполнителя хита "My Universe" восхитились увиденным. Многие обратили внимание именно на жену Зангара, Индиру, - комментарии заполнились мнениями о том, как хорошо пара смотрится вместе.

"Зангар, она тебе очень подходит", "Какая красота, счастья Вам безграничного и огромной любви", "Очень красивая супруга", "Отлично, будьте счастливы", - пишут пользователи Сети.

Пара поженилась в ноябре - позже Зангар Нуртас рассказывал, почему они решили отложить свадебное путешествие.